إحتفالاً بعيد ميلاد والده.. إبن راغب علامة يفاجئه بغناء “لو شباكك ع شباكي”

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 08:57 مساءً - فاجأ ​خالد علامة​، والده الفنان اللبناني ​راغب علامة​، خلال تواجدهما مع العديد من الفنانين والممثلين والأصدقاء في مصر، بغناء “لو شباكك ع شباكي”، .

ونشر خالد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً تجمعه مع والده وعايده على طريقته الخاصة قائلاً: “ينعاد عليك يا روح الروح الله يطول بعمرك وانشالله بتضلك نجمة مضوية وين ما بتكون ياملك”.

كما نشر مقطع فيديو مع والده راغب ووالدته مصممة المجوهرات ​جيهان علامة​، وصدم الحضور بجمال صوته، حين غنّى “لو شباكك ع شباكي”.

لكنه لم يغنِ لأكثر من 30 ثانية، وبعدها أعطى المايكروفون لوالده، الذي أكمل الغناء وأشعل الأجواء.

يُذكر أن خالد وشقيقه لؤي سافرا الى دبي، ليبدآ مشروعهما الجديد هناك، بعيداً عن عالم النجومية والغناء.