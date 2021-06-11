ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها بإطلالة ساحرة

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 08:57 مساءً - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري مجموعة صور جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إعتمدت فيها إطلالة ساحرة بفستان طويل ذات تصميم كلاسيكي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، وحظيت إطلالة ياسمين إعجاب عدد كبير من متابعيها.
وكانت ياسمين قد خطفت أنظار متابعيها بصورة نشرتها مؤخراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة بالأحمر الداكن، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة وماكياج ناعم بألوان ترابية.
وتحرص ياسمين بشكل مستمر على مشاركة متابعيها إطلالاتها اليومية.
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