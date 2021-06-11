شاهدوا.. ما الذي كشفه رامي رضوان عن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 08:57 مساءً - تحدث الإعلامي المصري ​رامي رضوان​ عن تطورات الحالة الصحية للممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​، مشيرا الى انها غير مستقرة.

وكتب رامي رضوان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ.دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

وتلقى رضوان العديد من التعليقات من قبل المتابعين. This is a Twitter Statushttps://twitter.com/RamyRadwan/status/1403382484277108740?ref_src=twsrc%5Etfw

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