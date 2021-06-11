شاهدوا.. غضب إليسا الشديد على الطبقة السياسية في لبنان بسبب مشهد لرجل يجرّ سيارته

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 08:57 مساءً - أثار مشهد لرجل يجرّ سيارة الأجرة الخاصة به، غضب الفنانة ال​لبنان​ية ​إليسا​ على الطبقة السياسة في لبنان.

ونشرت إليسا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه رجل كبير في العمر، وهو يجر سيارته التي تعطلّت، معبرة عن غضبها الشديد من هذا المشهد.

وعلّقت على الفيديو، قائلة: “هيدا المعتّر بيسقّط الجمهورية كلها من راس الهرم لآخر فاسد عم يتاجر بأعصاب الناس. كيف بعدنا ساكتين ومتحمّلين هالذل اللي عم نعيشو. لك كرمال ٧ $ عل الواتس اب قامت القيامة وهلق ١٥٠٠٠ ل $ وهلق ساكتين!! الله يريّحنا من أكبر لأصغر مسؤول! كلكن يعني كلكن”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إليسا، وأبدوا تأييدهم لرأيها وتعاطفهم مع الرجل.