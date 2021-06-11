شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى الأول لفيلم ريان رينولدز Free Guy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم النجم ريان رينولدز free guy البرومو الأول للعمل الذى ينتظره قطاع كبير من جمهور ومحبي الممثل الشهير، والمنتظر طرحه في شهر أغسطس القادم من عام 2021، وذلك بعدما تعافت السينما العالمية بصورة كبيرة وسط جائحة كورونا للمرة الأولى مثلما يظهر في إيرادات أكثر من فيلم عالمي طوال الفترة الماضية ما شجع الشركة المنتجة للعمل على طرحه في أغسطس.



ريان رينولدز

وتضمن البرومو مشاهد تمتزج ما بين خفة الدم والأكشن، وهو الأمر الذى يمتاز به ريان رينولدز والذى يعتبر واحدًا من شهر نجوم هوليود ممن يمتازوا بذلك، خاصة مع تقديم دوره الشهير في فيلم "ديدبول" الذى حقق به أرقامًا قياسية في شباك التذاكر.



ريان رينولدز

على جانب آخر يعتبر الثنائى ريان رينولدز وبليك ليفلى من أبرز الثنائيات حول العالم لما يتميزوا به من شعبية كبيرة تزداد بمرور الوقت على زواجهما الناجح منذ عام 2012، ونهاية الشهر الماضى ظهرا معاً أثناء نزهتهما في شوارع مدينة نيويورك، حيث خطفا الأنظار بإطلالة مشابهة سيطر عليها اللون الأسود، وفقاً لموقع الديلى ميل، الذى أكد أن أوجه الشبه فى إطلالتهما لم تقتصر على اللون فحسب، وإنما ارتدا "كاب" واحد أيضاً.

وتعد بليك ليفلى الزوجة الثانية لـ ريان رينولدز بعد زواجه من سكارليت جوهانسون، حيث مر على زواجهما 9 سنوات هذا العام، كما يتمكن الثنائى معاً من حصد اعجاب الكثيرين بفضل فيدوهاتهما الذى ينشراها لهما على السوشيال ميديا.