شكرا لقرائتكم خبر عن زفة محمد فراج وبسنت شوقي على طريقة عبد الحليم وشادية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الثنائي محمد فراج و بسنت شوقي، السير على خطى النجم الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، والنجمة شادية، في حفل زفافهما الذي يحتفلان به الآن وسط عدد من أصدقائهما والأقارب، حيث دخل الثنائي لحفل الزفاف على دراجة بخارية يقودها فراج بينما تجلس بسنت أمامه بالفستان الأبيض.

بسنت شوقي ومحمد فراج

وسرعان ما استقبلهما أصدقاؤهما بالرقص والغناء، ليبادلهما فراج الصفافير والرقص مع بسنت وسط ترحاب كبير من الحاضرين الذين صمموا دائرة حول العروسان.



جانب من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي



جانب من حفل زفاف فراج وبسنت شوقي



حفل زفاف فراج وبسنت شوقي



رقص الثنائي فى حفل الزفاف



فراج وبسنت شوقي

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والتي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان أخرهما في مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما في مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الالكترونية.