شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران محمد فراج وبسنت شوقى بحضور عدد كبير من نجوم الفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد فراج فيديو أثناء عقد قرانه على بسنت شوقى الذى يقام في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه .

وظهر الفنان محمد فراج مرتديا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض .



محمد فراج و بسنت شوقى



محمد فراج وعروسته بسنت شوقي

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والتي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان أخرهما في مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما في مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الالكترونية.