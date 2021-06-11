شكرا لقرائتكم خبر عن صائد الوحوش يعود بشكل جديد في الموسم الثاني من The Witcher.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher، عن الملامح الأولي للموسم الثاني في التريلر الرسمي الذى طرح منذ قليل، ليعلن عن جانب من الإثارة المنتظرة في الحلقات الجديد من الموسم الذى ينتظره عشاق السلسلة منذ حوالي عامين.

يأتي هذا التريلر بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها طرح الموسم الثاني، بسبب توقف عملية التصوير لأكثر من مرة على خلفية جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على صناعة السينما في جميع أنحاء العالم.

وكان قد انتهي الموسم الأول من مسلسل The Witcher، تاركًا الكثير من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك ما حدث لـشخصية ينفري بعد معركة سودان، ومع ذلك ، فقد ظهر في نهاية الموسم الماضي لقاء كلاً من Ciri و Geralt، ويبدو أن Geralt سيبدأ تدريب Ciri في Kaer Morhen خلال الموسم الثاني وهو ما ظهر في التريلر الجديد.

وكان قد ذكر موقع Deadline أنه تم اختيار الممثلة جودى تيرنر سميث، للعب دور البطولة فى السلسلة المشتقة الجديدة، The Witcher: Blood Origin، التى ستتكون من 6 أجزاء، وفقا للتقرير الذى نشره الموقع ، جنبا إلى الممثل هنرى كافيل، بطل سلسلة The Witcher، ومجموعة أخرى من النجوم التى لم تكشف عنهم بعد.

تدور أحداث سلسلة Blood Origin في عالم الجان قبل 1200 عام من عالم The Witcher، وسوف تروي قصة ضائعة مع مرور الوقت، وإنشاء أول نموذج أولي لـ Witcher، والأحداث التي أدت إلى "اقتران الكرات" المحوري ، عندما من الوحوش والرجال والجان أصبحوا واحدًا.