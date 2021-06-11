شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة محمد فراج وبسنت شوقى فى حفل زفافهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حاليًا حفل زفاف الثنائى الفنان محمد فراج وبسنت شوقى في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، وننشر عددًا من صور حفل الزفاف.

وظهر الفنان محمد فراج مرتديًا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض.



محمدفراج وعروسته بسنت شوقي



محمد فراج وبسنت شوقى



محمدفراج وبسنت شوقى



محمدفراج وبسنت شوقي



محمدفراج وعروسته بسنت شوقى

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والتي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان أخرهما في مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما في مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الالكترونية.