شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان عن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز: أرجوكم استمروا فى الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامي رامي رضوان، على توضيح تفاصيل الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، التي تخضع لرعاية صحية حاليًا بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، ليطمئن جمهورها ومتابعيها عنها.

وقال رضوان في بوست نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعًا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وتحدثت الفنانة نهال عنبر، مسئولة الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"،منذ ايام عن تطورات الحالة الصحية للفنانة فى مستشفى العزل، وقالت: "الحالة الحمد لله مستقرة صحيح بتتحسن ببطء، والموضوع طول أوى لكن الحمد لله مفيش أى تدهور للحالة ومازالت تحت الأجهزة".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد كشفت خلال الأيام الماضية عن الوضع الصحى لوالدتها دلال عبد العزيز التى تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، وكتبت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هى لسة فى العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

يشار إلى أن دلال عبد العزيز أصيبت بكورونا فى مطلع مايو الماضى، ونقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وشعورها بضيق فى التنفس مما لزم الأمر لتكون تحت أجهزة التنفس حيث اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ورغم سلبية مسحتها حاليا إلا أنها تعاني من آثار الإصابة بكورونا على الجهاز التنفسى والرئتين.