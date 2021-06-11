شكرا لقرائتكم خبر عن على بدرخان ومادلين طبر فى عرض خاص لأفلام وحدة دعم الشباب بالهناجر.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، احتفالية خاصة بنادى سينما الشباب وذلك لإقامة عرض خاص لأفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومى للسينما السابعة مساء غدٍ السبت بمركز الهناجر بدار الأوبرا .

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "البطاطا" للمخرج "محمد البدرى" وفيلم "فرحة" للمخرجة "جيهان إسماعيل" وهى أفلام من إنتاج الوحدة.

يأتى ذلك بحضور لفيف من النقاد والسينمائيين ومنهم المخرج الكبير "على بدرخان" و"عادل قطب" والدكتور "محمد عسر" والفنانة "مادلين طبر" والفنان "شريف خير الله" والمنتجة" نيفين كامل" والفنان" أشرف سرحان" والدكتور "علاء عبد العزيز" الدكتور "محمد شيحة، الدكتورة "نبيلة حسن" ، الدكتورة" عبير فوزى" والفنان" محمود متولى"، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي" طارق الشناوى" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور

يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست "محمد الباسوسي" تحت إشراف الناقد السينمائى "أحمد عسر" وعضوية كلا من الناقد السينمائى أحمد النبوى والدكتورة ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالى للسينما و تهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعدة الشباب بالمساهمات اللوجيستية التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.