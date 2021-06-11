شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض مهرجان "ترى كور" للأفلام القصيرة جدًا بـ"الجيزويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ عروض أفلام المسابقة الدولية لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدًا في دورته الـ 23 بمدرسة الرسوم المتحركة - الجيزويت بالفجالة.

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان بمصر والسعودية أن الدورة الجديدة من المهرجان تشهد فعاليات عديدة في أكثر من محافظة مصرية وبلد عربي شقيق ، حيث تعرض أفلام المهرجان بمحافظتي القاهرة والإسكندرية في توقيت متقارب جدًا كما سيتاح للجمهور العاشق للسينما وللأفلام في المملكة العربية السعودية والدول العربية فرصة مشاهدتها "أون لاين ".

وأوضح أن أفلام المسابقة "في إس فيلم" الدولية على هامش المهرجان عددها يصل إلى 61 فيلما من 16 دولة ما يكشف تأثر العالم بجائحة كورونا ومنها بالطبع صناعة الأفلام حيث كانت أفلام الدورات السابقة تتجاوز الـ 300 فيلم.

ومن جانبه قال الأب وليم سيدهم اليسوعي رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية إن استضافة مدرسة الجيزويت لعروض أفلام المهرجان نابع من أهمية المهرجان وتأثير أفلامه النوعية على المتلقي خاصة أن معظم صناعها من المبدعين الشباب لذلك نجد أنها تحمل أفكارا قوية مليئة بالحماس.

وشدد الأب وليم علي أن عرض هذه الأفلام على رواد مدرسة الجيزويت هو أمر أعتبره حدثا سينمائيا وثقافيا مهما في التوقيت الحالي.