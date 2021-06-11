لحظة عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

عقد النجم محمد فراج قرانه على الفنانة بسنت شوقي، اليوم الجمعة، وسط حضور أهل العروسين والأقارب والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، يرصد لحظة عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي قبل بدء حفل زفافهما.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عقد القران، أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، تارا عماد وغيرهم.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.