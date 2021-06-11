فن ومشاهير

"حاجة غريبة".. محمد فراج وبسنت شوقي على "العجلة" في حفل زفافهما (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجمان محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما مساء اليوم الجمعة، في حفل يقتصر على الأهل والأقارب والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، يُظهر لحظة دخول محمد فراج وبسنت شوقي للساحة التي تم فيها عقد قرانهما، حيث قدّما على دراجة "عجلة" يقودها العريس وأمامه العروس، على أنغام أغنية "حاجة غريبة" للعندليب عبد الحليم حافظ والنجمة شادية، مجسدين مشهد من فيلم "معبودة الجماهير" إنتاج عام 1967.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا حفل عقد القران، أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، تارا عماد وغيرهم.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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