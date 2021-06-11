رقص محمد فراج وبسنت شوقي بعد عقد قرانهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل النجمان محمد فراج وبسنت شوقي، بعقد قرانهما مساء اليوم الجمعة، في حفل يقتصر على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين وبعض نجوم الفن.

ونشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لرقص محمد فراج وبسنت شوقي بعد عقد قرانهما.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عقد القران، أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، تارا عماد وغيرهم.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.