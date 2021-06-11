أول فيديو من عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجمان محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما مساء اليوم الجمعة، في حفل يقتصر على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، من عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي قبل حفل زفافهما.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.