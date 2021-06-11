رامي رضوان يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الجمعة، تطورات حالة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي تعاني صحيا منذ نحو 45 يوما.

ونشر رضوان، صورة له مع حماته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أستاذة دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها.. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب".

اختتم: "أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا المستجد، يوم 22 مايو الماضي، إلا أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.