أول صورة لـ بسنت شوقي بالفستان الأبيض قبل حفل زفافها على محمد فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل النجمان محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما مساء اليوم الجمعة.

ونشرت المصورة لميس مجدي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أول صورة لبسنت شوقي بالفستان الأبيض.

كما نشر بعض أصدقاء الثنائي، عبر حساباتهم على موقع "إنستجرام"، صورا لهما أثناء الاستعدادات لحفل الزفاف.

ومن المقرر أن يقتصر حفل الزفاف على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.