10 صور لمحمد فراج وبسنت شوقي من الاستعدادات لحفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجم محمد فراج، بزفافه مساء اليوم الجمعة، على الفنانة بسنت شوقي.

ونشر بعض أصدقاء الثنائي، عبر حساباتهم على موقع "إنستجرام"، صورا لهما أثناء الاستعدادات لحفل الزفاف.

ومن المقرر أن يقتصر حفل الزفاف على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، والتزامه بإطلالته بالذقن حسب ما قالت بسنت شوقي في لقاء سابق.