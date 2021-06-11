الملكة إليزابيث ترى حفيدتها ليليبيت ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - لم يستطع الأمير هاري وزوجته "ميغان ماركل" الإنتظار لعرض "ليليبيت ديانا مونتباتن وندسور" الصغيرة لجدتها الكبرى، فقاما بعرضها على الملكة عبر مكالمة فيديو بمجرد عودتهما من المستشفى.

الملكة ترى حفيدتها عبر مكالمة إفتراضية

الملكة ترى حفيدتها في مكالمة فيديو- الصورة من موقع ميرور

وبحسب موقع "ميرور" سارع الزوجان إلى إجراء مكالمة افتراضية بموقع دردشة الفيديو Zoom إلى القصر حيث ألقت الملكة نظرة عن قرب على حفيدتها الجديدة بمجرد عودة "ميغان" من المستشفى.

ويأتي ذلك بعد إعلان "ميغان" و"هاري" على موقعهما Archewell يوم الأحد قدوم ابنتهما قبل يومين. وقد سارعت العائلة المالكة في إصدار بيان يعبر عن فرحتها.

وأضاف المتحدث باسم الزوجين أن الأخ الكبير "آرتشي" سعيد للغاية بأن يكون له أخت صغيرة.

وأكدت مصادر قريبة من الزوجين أنهما يخططان الآن لأخذ إجازة الأبوة والأمومة بعد أن أشارت صحيفة Page 6 أن الزوجين الملكيين لن يعملا على الإطلاق لبعض الوقت بعد الولادة.

اختيار اسم "ليليبيت ديانا"

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل- الصورة من موقع ميرور

تلقت الخطوة العاطفية لتسمية الطفلة على اسم كل من صاحبة الجلالة الملكة "إليزابيث" والأميرة "ديانا"، والدة "هاري"، ردود فعل متباينة.

وقد أوضح الخبير الملكي "دنكان لاركومب" سبب اختيار "هاري" و"ميغان" لاسم طفلتهما يمكن أن يكون محاولة لبناء جسور جديدة مع أفراد العائلة المالكة في محاولة لإصلاح العلاقات بينهما بعد اللقاءات المثيرة التي أجراها كلٍ من "ميغان" و"هاري" مع "أوبرا وينفري".

قال "دنكان": "إنها لفتة جميلة من جانب "هاري" و"ميغان". اسم الطفلة هو أول علامة على غصن الزيتون تجاه العائلة المالكة. إنها علامة على أنهما يريدان بناء الجسور."

"الملكة فخورة للغاية بـ"هاري" وسترى هذا على أنه لفتة حب من حفيدها. أعتقد أنها طريقة "هاري" لإظهار رغبته في تكريم واحدة من أهم النساء في حياته."

القصة وراء اسم "ليليبيت ديانا"

كان الملك "جورج الخامس" جد الملكة "إليزابيث" هو أول من ناداها بمودة "ليليبيت". تمت صياغته كاسم مستعار عندما كانت الأميرة "إليزابيث"- آنذاك- مجرد طفلة صغيرة ولم تستطع نطق اسمها بشكل صحيح حتى أصبح يستخدمه الأقارب.

وقَّعت الملكة باسم "ليليبيت" على إكليل الجنازة لأحد أصدقائها المقربين إيرل مونتباتن. كما كان يطلقه زوج الملكة الراحل ، دوق إدنبرة الأمير "فيليب".

أما اسمها الأوسط "ديانا" فهو تكريم لوالدة الأمير "هاري" الراحلة. كما أن الأميرة "شارلوت"، ابنة الأمير "ويليام" وكيت"، لديها "ديانا" أيضًا كواحدة من أسمائها الوسطى ، بالإضافة إلى "إليزابيث".