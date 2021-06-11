الملكة رانيا تهدي زوجها الملك "عبد الله الثاني كلمات مؤثرة في ذكرى زواجهما لـ28

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - "دائمًا الأحب على قلبي..عيد زواج سعيد سيدنا".

بهذه الكلمات الرقيقة المؤثرة شاركت الملكة "رانيا" ملكة الأردن رسالة حب في ذكرى زواجها الـ28 من زوجها الملك "عبد الله الثاني".

وبحسب موقع "Hello" توجهت الملكة "رانيا" إلى إنستغرام لمشاركة ملاحظة الحب في منشور باللغتين العربية والإنجليزية حيث شاركت الملكة البالغة من العمر 50 عامًا صورة لها مع الملك "عبد الله" احتفالًا بهذه المناسبة.

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تُظهر الصورة الزوجين وهما يقفان معًا ويحدقان في الكاميرا. الملكة الأردنية الأنيقة بشكل لافت بدت في الصورة ترتدي فستانًا حريريًا أحمر مع خط العنق وزوجها يرتدي قميصًا أزرق داكنًا. والتقطت الصورة أمام خلفية برتقالية وزرقاء.

صورة سابقة للعائلة

وتبدو هذه الصورة في نسخة مشابهة من صورة العائلة التي شاركتها "رانيا" في موسم رأس السنة 2020. ظهرت هذه الصورة للزوجين وأبنائهما: ولي العهد "حسين" 26 عامًا، والأميرة "إيمان" 24 عامًا، الأميرة "سلمى" 20 عامًا، والأمير "هاشم" 16 عامًا.



ظهور الملك والملكة في مناسبات مختلفة

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ظهرت الملكة "رانيا" والملك "عبد الله" بضعة مرات هذا العام.



في 30 مارس، خرج أفراد العائلة المالكة الأردنية للإعجاب بالحرف اليدوية المذهلة من المشاركين في برنامج الشباب المنتج الأردني حيث قامت الملكة برفقة الملك عبدالله بالاطلاع على منتجات مبادرة الشباب الإنتاجية. وقاما بلقاء عدد من الشباب الذين تمكنوا من تحويل مواهبهم لمشاريع ناجحة.



وقد حضر الملك "عبد الله" والملكة "رانيا" وولي العهد الأمير "الحسين"، الأميرة "سلمى" والأمير "هاشم" وعدد من أفراد الأسرة المالكة وكبار المسؤولين والضباط حفلًا رسميًا بهذه المناسبة في قصر رغدان.

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زواج الملكة "رانيا" والملك "عبدالله"

الملك عبدالله والملكة رانيا - الصورة من حساب الملكة رانيا على إنستغرام



التقى الزوجان لأول مرة في حفل عشاء عام 1992 عندما كان الملك "عبد الله" حينها الأمير "عبد الله". في العام التالي - في 10 يونيو 1993 - تزوجا وكان زواجهما عطلة وطنية، وأقيم الحفل في القصر الملكي في عمان.

وقد أبهرت "رانيا" العالم بفستان جميل مفصل حسب الطلب من تصميم Bruce Oldfield. تميز فستان الزفاف المذهل بتنورة كاملة وسترة بياقة بأكمام قصيرة. تم تشذيب القماش العاجي بزخرفة من الدانتيل الأبيض والذهبي على طول الحواف. وقد ظهرت العروس البالغة من العمر آنذاك 28 عامًا بشعرها في تاج أعلى رأسها.

بعد ست سنوات، في عام 1999، تولى ولي العهد آنذاك الأمير "عبد الله" بن الحسين منصبه الدستوري كملك للمملكة الهاشمية، وتولت الملكة "رانيا" دورها كملكة بعد شهر.

أنجب الزوجان أربعة أطفال هما: ولي العهد "الحسين"، الأميرة "إيمان"، الأميرة سلمى والأمير "هاشم".

مع وجود 6.2 مليون متابع للملكة رانيا على إنستغرام ، تلقى الزوجان الملكان الكثير من التهاني في الذكرى السنوية لزواجهما.

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