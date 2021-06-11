كتاب ميغان ماركل The Bench يتصدر قائمة أفضل 5 كتب للأطفال مبيعًا في أمازون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - قفز كتاب "ميغان ماركل" للأطفال The Bench إلى المركز الأول على موقع أمازون الأكثر مبيعًا في غضون ساعات بعد ساعات من استحواذه على المراكز الخمسة الأولى.

وصف الكتاب

كتاب The Bench- الصورة من موقع ميرور

وبحسب موقع "ميرور" فإن كتاب "The Bench" هو مُستوحى من قصيدة كتبتها دوقة ساسكس عن يوم الأب الأول للأمير "هاري". وهو مبني على استكشاف العلاقة الخاصة بين الأب والابن كما تراها عينا الأم.

الكتاب المكون من 40 صفحة والذي تبلغ قيمته 18.42 دولارًا (12.99 جنيهًا إسترلينيًا) مزود برسوم إيضاحية بصور لعائلة من بينها واحدة من "ميغان" وهي تحتضن طفلًا حديث الولادة في إيماءة محتملة لابنتهما المولودة حديثًا "ليلي ديانا".

وعلى الرغم من البداية الوعرة التي شهدت زحف الكتاب إلى رقم 100 على مخطط أمازون بالأمس، فقد طار الآن إلى المرتبة الخامسة في قائمة كتب الأطفال في المملكة المتحدة.

وكان من المتوقع أن يرتفع، وقد وصل بالفعل إلى المرتبة الأولى في الفئة الفرعية "خيال حول القيمة والفضائل للأطفال" على الموقع الإلكتروني.

لقد التقط الأشخاص نسخًا بالفعل عبر الإنترنت وشاركوا أفكارهم في قسم المراجعات Reviews مع الكتاب الذي يبدو أنه قد انقسم في الرأي بين القراء.

آراء القراء

كتاب The Bench- الصورة من موقع ميرورش

انقسم قراء الكتاب بين مؤيد ومعارض حيث تصف المراجعات الأقل تفضيلاً الكتاب بأنه غير مألوف ويفتقر إلى خط القصة، حيث قال أحد القراء إنهم أرادوا حقًا الإعجاب بالكتاب لكنهم أصيبوا بخيبة أمل.

وقد أعرب البعض أيضًا عن ارتباكهم بشأن الجمهور المستهدف، مشيرين إلى أنه يتم تسويقه ككتاب أطفال ولكن يبدو أنه موجه إلى أحد الوالدين.

وحذر مُراجع آخر من "عدم ملاءمة الكتاب لسن القراءة المحدد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وسبع سنوات. كتب أحد الأشخاص على موقع أمازون: "إنها قصيدة جميلة لكنها ليست مناسبة على الإطلاق للفئة العمرية التي يتم الإعلان عنها. الطفل العادي لن يقدر أو يفهم هذا. ستكون هدية أفضل لشخص الأب بدلاً من إهدائها لطفل. إنها أيضًا مكلفة للغاية بالنظر إلى القيمة. إنه قصير بشكل لا يصدق."

بينما دافع آخرون عن الكتابة قائلين: "من الواضح أنها تعني أكثر للأب أو الوالدين لقراءتها وابتسامتهم على الرغم من بيعها ككتاب للأطفال."

كتب تعليق إيجابي بعنوان تذكار جميل: "إنه كتاب جميل ومن الواضح أن الكتاب يستهدف الأب أو الوالدين ليقرآ الكتاب ويبتسما. أحب أطفالي النظر في الصور مشيرين أبي".

كما أشاد أحد القراء بالكتاب لإظهاره التنوع من خلال تضمين مجموعة من العائلات المختلفة في رسوماتها التوضيحية الرائعة.