جوني ديب صاحب الألف وجه يُكمل الـ58 عامًا  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - أطفأ "جوني ديب" الممثل الحرفي، صاحب الألف وجه، وأحد أكبر نجوم السينما في العالم شمعة الـ58 عامًا في 9 يونيو.

جوني ديب-صاحب الألف وجه- الصورة من حساب جوني ديب على إنستغرام





وبحسب موقع "italy24news" "اشتهر "ديب" بأنه مثل الحرباء يستطيع التلوّن ليمثل أي دور يريده ليتربع فوق قلوب محبيه.

ولد "جوني ديب" في أوينسبورو، ولاية كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية في 9 يونيو 1963. ويُعتبر أحد أكثر الممثلين اكتمالاً في جيله.

فنان من نوع خاص

حصل "ديب" على إشادة المشاهدين لأدائه في مهنة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود حيث لعب دور البطولة في ما يقرب من 100 فيلم وتمكن من التحول إلى شخصيات أصبحت مفضلة للجمهور مثل "إدوارد سكيسورهاندس" و"الكابتن جاك سبارو" والمحبوب دائمًا "ويد ووكر".



خلال مسيرته المهنية، حصل على ثلاثة ترشيحات لجوائز الأوسكار لأفضل ممثل عن كل من "لعنة القمر الأول" و"نيفرلاند - حلم للحياة" و"سويني تود: حلاق الشر لشارع فليت ".

بداية حياته

جوني ديب-صاحب الألف وجه- الصورة من حساب جوني ديب على إنستغرام

بدأ "جوني ديب" حياته المهنية كموسيقي، لكن نقطة التحول جاءت عندما ألقى "أوليفر ستون" عليه دور جندي في فيلم "بلاتون" عام 1986. حتى لعب دور "أدوارد" في بيجماليون عام 1990 مما جعله نجمًا ذائع الصيت عالميًا.

في التسعينيات أيضًا، تم تحديده كأفضل ممثل من جيله لدور التائه في فيلم "دوني براسكو" الذي رآه يلعب دور البطولة إلى جانب "آل باتشينو".

تم تكريس "ديب" لتحقيق النجاح في عام 2003 بفيلم والت ديزني بيكتشرز "لعنة القمر الأول"، والذي لعب فيه شخصية "الكابتن جاك سبارو" الخيالية في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean.

"ديب" وموسوعة غينيس

جوني ديب-صاحب الألف وجه- الصورة من حساب جوني ديب على إنستغرام

تم إدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره الممثل الأعلى أجراً في العالم، حيث بلغت أرباحه 75 مليون دولار أمريكي. خلال عام 2010 ، بدأ "ديب" في إنتاج الأفلام من خلال شركته ، Infinitum Nihil ، وشكل مجموعة موسيقى الروك الضخمة Hollywood Vampires مع "أليس كوبر" و"جو بيري".

جوني ديب يحتفظ بالطفل بداخله

ظهر ديب بيده لعبة أطفال عبارة عن أسد محشو في إحدى المقابلات

من الواضح أن "ديب" يحب ألعاب الحيوانات. ففي مقطع فيديو انتشر حديثًا على "تيك توك" ظهر "ديب" بيده لعبة أطفال عبارة عن أسد محشو في إحدى المقابلات. بمجرد أن ينظر "ديب" إليه، يُضيء وجهه كما لو كان طفلًا صغيرًا ولم يتركه من يده طوال المقابلة.

وبعد الإنتهاء، بمجرد أن ينهض "ديب" للمغادرة، يحاول حارس الأمن إخراج الحيوان المحشو من بين يدي "ديب"، لكن "ديب" يغضب ويُبعده ويضربه بيده ، كما لو أنه لا يريد أي شخص آخر أن يلمس لعبته!



