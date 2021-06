كيم كارداشيان تحتفل بيوم ميلاد طليقها كاني ويست

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - على الرغم من انفصال "كيم كارداشيان" عن زوجها "كاني ويست" إلا أنه يبدو أن هناك بعض الحب والاحترام بينهما حيث وجدت "كارداشيان" طريقة لطيفة للاحتفال بعيد ميلاد زوجها السابق الـ44 بمنشور خاص على الإنستغرام.

كيم تحتفل بعيد ميلاد طليقها بمنشور على إنستغرام

كيم كارداشيان مع طليقها وأبنائها على متن الطائرة- الصورة من موقع ميرور

وبحسب موقع "ميرور" شاركت بهذه المناسبة نجمة The Keeping Up With The Kardashians، التي تقدمت بطلب للطلاق من "كاني" في وقت سابق من هذا العام، صورة عائلية رائعة جنبًا إلى جنب مع رسالة لطيفة إلى طليقها جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد أحبك مدى الحياة!"

وجاء ذلك في أحدث إصدار من إنستغرام لـ"كارداشيان" ، والذي شاركته مع 227 مليون متابع لها حيث كشفت "كارداشيان" النقاب عن الصورة الرائعة التي التُقطت لعائلتها على متن طائرة خاصة.

في الصورة احتضنت "كيم" أطفالها "سانت" و"نورث" بينما كان "كاني" جالسًا مع الطفل "شيكاغو" في حجره. ويبدو أن مغني الراب أيضًا يحدق بمحبة إلى عائلته وهو يلقي بابتسامة كبيرة.

في مكان آخر من قصتها على Instagram ، شاركت "كيم" أيضًا العديد من الصور التي ظهرت للزوجين السابقين أثناء قيامها بتكريم عيد ميلاد مدروس لوالد أطفالها.

ردود فعل المعجبين على المنشور

غُمرت مشاركات "كيم" بتعليقات من معجبيها وأصدقائها ، بما في ذلك أختها "كلوي كارداشيان" التي أضافت ببساطة رمزًا تعبيريًا لقلب.

ومن جانب معجبي "كيم" فقد أعربوا عن سعادتهم برؤية منشور عيد الميلاد اللطيف، بينما تُرك البعض الآخر في حيرة من أمرهم حيث شككوا في أخبار انفصالهم في وقت سابق من هذا العام.

كتب أحد المعجبين: "آمل أن يعودوا معًا". وأضاف آخر: "انتظر ماذا". وأضاف ثالث: "هذا محير للغاية".

زواج "كيم" و"كاني"

تزوجت "كيم" و"كاني" لمدة ست سنوات قبل أن تبدأ الشائعات العام الماضي حول تحطم علاقتهما. وتقدمت "كيم" أخيرًا بطلب طلاق من "كاني" في فبراير بعد أشهر من التكهنات بأن زواجهما قد انتهى.

وجاء ذلك بعد أن فاجأ "كاني" المعجبين العام الماضي عندما أعلن على تويتر أنه يريد طلاق "كيم" قبل الكشف عن تفاصيل شخصية حول علاقتهما، بما في ذلك مزاعم بأنهم كادوا إجهاض طفلهم الأول.

يبدو أن الزوجين كانا يعيشان منفصلين قبل تأكيد الخبر، مع "كيم" في لوس أنجلوس مع الأطفال بينما كان "كاني" في وايومنج في مزرعته.

قيل إن زواجها من "كاني" انتهى وديًا وسيشتركان في حضانة أطفالهما الأربعة: ابنة "نورث" سبعة ، ابن "سانت" خمسة، ابنة "شيكاغو" ثلاثة، وابن "بسالم" البالغ من العمر عامين.