 غوغل يحتفل بأشهر طفلة في السينما العالمية شيرلي تمبل Shirley Temple 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - تحتفل صفحة البحث Googleغوغل اليوم بنجمة هوليوود وأشهر طفلة في السينما العالمية "شيرلي تمبل"Shirley Temple - التي صنعت التاريخ من خلال حصولها على جائزة الأوسكار الفخرية وهي في سن السادسة - وذلك برسم شعار متحرك لها.





شيرلي تمبل- الصورة من حساب شيرلي تمبل على إنستغرام

وبحسب موقعي " timesofindia" و"UStoday" يأتي هذا الإحتفال في ذكرى افتتاح متحف سانتا مونيكا التاريخي معرضًا خاصًا بعنوان "الحب ، شيرلي تمبل" - في مثل هذا اليوم من عام 2015 - والذي يضم مجموعة من تذكاراتها النادرة.





شيرلي تمبل- الصورة من حساب شيرلي تمبل على إنستغرام

رسومات الشعار المبتكرة

شيرلي تمبل- الصورة من حساب شيرلي تمبل على إنستغرام

تظهر رسومات الشعار المبتكرة في Google اليوم "شيرلي تمبل" كدبلوماسية وممثلة حائزة على جوائز وفتاة راقصة.



يقول غوغل Google في تكريمها: "أسرت "شيرلي" الأمة عندما حصلت على دور في المسرحية الموسيقية" Stand Up And Cheer "عام 1934."

حياة "شيرلي تمبل"

شيرلي تمبل أثناء تصوير أحد المشاهد- الصورة من حساب شيرلي تمبل على إنستغرام

ولدت "شيرلي جين تمبل" في 23 أبريل 1928 في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وبدأت دروس الرقص في سن الثالثة.

لعبت "شيرلي" دور البطولة في اثني عشر فيلمًا تم إصدارها جميعًا في عام 1934 وحده، بما في ذلك" Bright Eyes "، حيث أدت ما أصبح أحد أشهر أعمالها الروتينية "On the Good Ship Lollipop".

قبل أن يصل عمرها إلى عشر سنوات، كانت "تمبل" واحدة من أشهر الممثلين في السينما الأمريكية - حتى أنها أصبحت أول نجمة طفل تحصل على جائزة الأوسكار وهي في السادسة من عمرها فقط!

في عمر الـ 22 ، تقاعدت "شيرلي تمبل" من صناعة السينما كأيقونة هوليوود.

وفي عام 1958 ، روت "تمبل" الفيلم الذي يحمل اسم "Shirley Temple’s Storybook" ، وهو مسلسل تلفزيوني للأطفال يتكيف مع القصص المناسبة للعائلة - حتى أنه تم تصويره في بعض الأحيان على الهواء مباشرة.





مكاسب "تمبل" مادية ومعنوية

شيرلي تمبل أثناء تصوير أحد المشاهد- الصورة من حساب شيرلى تمبل على إنستغرام

كنجمة طفلة ، كانت تكسب 1000 دولار في الأسبوع وتتلقى 16 ألف رسالة معجبين شهريًا.

تمبل تتجه للسياسة

شيرلي تمبل- الصورة من حساب شيرلي تمبل على إنستغرام

بعد تقاعدها من صناعة السينما في العشرينات من عمرها ، أصبحت "تمبل" أكثر نشاطًا سياسيًا. في عام 1969، عينها الرئيس "ريتشارد نيكسون" ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وفي عام 1974، تم تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في غانا.

في عام 2006، حصلت "تمبل" على جائزة Lifetime Achievement من قبل Screen Actors Guild.

توفيت في 10 فبراير 2014 عن عمر يناهز 85 عامًا.