انطوانيت عقيقي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تمنيت أن يعرض “زوج تحت الإقامة الجبرية” على محطة لبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 6 دقائق

انطوانيت عقيقي عرفها الجمهور من خلال ادوارها الكوميدية وقد تابعها المشاهدون في رمضان الماضي من خلال مسلسل “زوج تحت الاقامة الجبرية” لكنها ظهرت ايضا بدور تراجيدي في مسلسل “راحوا” الذي ما زال يعرض على محطة MTV فماذا تقول انطوانيت عقيقي بداية عن العمل الذي تصوره حاليا لـ”صوت بيروت انترناشونال”؟: “انا بصدد تصوير فيلم سينمائي لبناني مع المخرج والمنتج نديم مهنا لكني لا استطيع ان افصح عن تفاصيله في الوقت الراهن”.

اما عن مسلسل “زوج تحت الاقامة الجبرية” الذي لعب بطولته زياد برجي ونادين الراسي وهبة نور ومحمد الجراح ومجموعة من النجوم ومن اخراج نبيل لبس فتقول ان كل من شاهد هذا العمل احبه جدا وكان التفاعل على السوشيال ميديا جيدا . واللافت فيه انه عمل كوميدي في وقت كانت كل الاعمال المعروضة في رمضان تراجيدية وانا سعيدة بمشاركتي في هذا المسلسل لان كواليسه كانت ممتازة وهذا ما جعل التناغم بين فريق العمل يظهر على الشاشة وكنت اتمنى ان يعرض على احدى المحطات التلفزيونية اللبنانية.

وبالحديث عن مسلسل “راحوا” الذي تعرض لانتقادات عدة ماذا تقول انطوانيت عقيقي عنه؟ “رغم كل الانتقادات لكن نسبة المشاهدة للمسلسل كبيرة جدا وهذا دليل ان الناس احبوه ويتابعونه وانا لعبت دورا دراميا بعيدا عن الكوميديا التي عرفني الناس بها وفي الاجمال انا ممثلة ومن واجبي ان العب كل الادوار التي تسند اليّ”.

وعن رأيها بالاعمال العربية المشتركة واللبنانية البحتة تشير “ان ليس كل عمل عربي ممتاز والعكس صحيح وانا تابعت عملين لا اريد ان افصح عنهما احدهما احببته وآخر ازعجني. وصدقا اتمنى التوفيق لكل الزملاء الذين تعبوا وانا اعرف حجم التعب الذي يعانيه الممثل وكل فريق العمل في انجاز عمل درامي”.

وهل عرض عليها المشاركة في مسلسل سيعرض على المنصات الرقمية؟ اجابت “حتى الان لم اتلق اي عرض من هذا القبيل وحاليا ليس لدي اي عمل جديد عدا الفيلم السينمائي الذي اصوره”.

وعما اذا كان ابنها الوحيد يملك موهبة التمثيل تقول “ابني عمره 14 عاما وحتى الان لم تظهر لديه اي ميول فنية وانا ووالده طوني عاد لا نوجهه نحو اي شيء ونترك له حرية اختيار مستقبله لكنه واضح انه يحب الرياضة”.