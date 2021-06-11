ديانا فاخوري: أشكر ادارة “صوت بيروت إنترناشونال” على منحي الثقة والمسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 7:51 مساءً

بدأت ديانا فاخوري حياتها كمراسلة أخبار في تلفزيون المستقبل ثم أصبحت مذيعة أخبار في محطة MTV . وقد استطاعت ان تثبت نفسها امام الجميع بانها من اهم مذيعات الاخبار في لبنان. وها هي اليوم تتبوأ منصب مديرة البرامج في منصة SBI فماذا تقول ديانا فاخوري لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن توليها هذا المنصب؟ “لا شك ان الخبرة تلعب دورا في هذا الاطار ورغم ان خلفيتي سياسية لكنني اعيش في اروقة المحطات التلفزيونية منذ سنوات عديدة واتابع كل انواع البرامج منها الفني والاجتماعي والسياسي والترفيهي الخ… كما اعرف خلفية انتاج هذه البرامج”.

وعن مساحة الحرية المعطاة لها من قبل رئيس مجلس الادارة جيري ماهر لاختيار البرامج التي تقدمها المنصة تقول “طبعا يجب ان اعود الى رئيس مجلس الادارة في كل شاردة وواردة فانا اقترح افكار البرامج التي منها يعرض عليّ ومنها مني شخصيا ثم اعرضها على جيري ماهر الذي يقرر اذا كنا سنمضي بها ام نؤجلها ام نلغيها والتشاور بيننا قائم بشكل مستمر ونحن نركز على الافكار التي تجذب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي”.

اما كيف تقيم حجم نجاح منصة SBI فتؤكد ديانا ان “النجاح كبير جدا لان لدينا برامج ترضي كل الاذواق ومشاهدي SBI ينتمون الى كل الاعمار والاجيال والثقافات والمناطق اللبنانية واحب ان اؤكد ان هذه المنصة ستتوسع وستصبح مشروعا كبيرا ونحن بصدد التحضير لباقة كبيرة من البرامج خاصة ان التوجه عالميا هو نحو WEB TV والسوشيال ميديا وهذا ما نسعى اليه من خلال تطوير المنصة”.

بالانتقال للحديث عن مشاريعها العملية الاخرى وهل ستستمر كمذيعة اخبار في محطة “ام تي في” ام ستكرس وقتها للمنصة تشير “لا استطيع ان احسم هذا الامر انما كل شيء رهن بالوقت والعلاقة مع “ام تي في” ممتازة لكن ادارة منصة SBI حملتني مسؤولية كبيرة ويجب ان اكون على قدر الحمل واذا اردت ان انجح يجب ان اعطيها وقتا اضافيا وانا اود ان اشكر رئيس مجلس الادارة على ثقته التي منحني اياها واتمنى ان اكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي”. وعن تجربتها كمذيعة اخبار في المحطة المصرية “القاهرة والناس” توضح “هذه التجربة كانت ممتعة واعطتني الكثير وذات يوم دخلت الى مصر من المطار من دون تأشيرة دخول لانهم يعرفونني من شاشتهم لكن هذا المشروع توقف بسبب ازمة مادية”.

وعن الاخبار المتداولة عن خوضها تجربة التمثيل اكدت ان “هناك عرضا جديا من المنتج مروان حداد لبطولة مسلسل “سنة عاشرة حب” من تأليف الاعلامية باتريسيا هاشم وحتماً اذا خضت تجربة التمثيل سأبتعد عن مضمار تقديم الأخبار السياسية وبصراحة هذا المشروع كان سينفذ منذ سنتين لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا وكنت قد أخذت دورات في التمثيل من اجل هذا العمل وأتمنى اذا خضت هذه التجربة أن أنال استحسان الناس”.