حاتم عمور يُعلن تعافي زوجته من السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه الفنان المغربي حاتم عمور رفقة زوجته ومديرة أعماله هند التازي، معلناً تعافيها تماماً من مرض السرطان، الذي كانت قد أُصيبت به قبل نحو عامين، وذلك بعد رحلة علاجٍ طويلة.

جاء المقطع المتداول خلال حفل أُقيم في دبي؛ لاحتفال حاتم عمور بإطلاق أغنيته الجديدة “بلا حدود”، وسط مشاركة واسعة من أصدقائه وضيوفه.

وفي كلمته التي ألقاها بشأن خبر شفاء زوجته من مرض السرطان، قال حاتم عمور: “أجمل خبر سمعته في حياتي هو خبر شفاء زوجتي”، وذلك أمام نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وتعاون حاتم عمور في أغنيته “أحلى إبداع” من ألبومه “بلا حدود” باللهجة العراقية، مع الشاعر عماد الأسعد على مستوى الكتابة، وهي من ألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، كما قام بتصوير الفيديو كليب بمدينة الدار البيضاء بإشراف المخرج أنس الكاد.

وتُعدُّ أغنية “أحلى إبداع” ثاني أغاني ألبوم “بلا حدود” لحاتم عمور، والذي يطرحه هذا العام 2021، ويتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية.

وفي سبتمبر 2019، نشر حاتم عمور وزوجته هند التازي على حسابهما في “انستغرام” صورةً تجمعهما مبتسمان وكانت “هند”، حليقة الرأس وذلك في تحدٍ لمرض السرطان، الذي تقاومه بصمت.

وعلَّقت هند حينها باللغة الفرنسية قائلةً: “مصابة بالسرطان، ماذا في ذلك؟ الحمد لله.. أحافظ على طاقتي والابتسامة…الحياة جميلة… شكراً لزوجي ولعائلتي ولأصدقائي لوقوفهم بجانبي… أحبكم”.