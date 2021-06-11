صابر الرباعي يحتفل بـ”ماجستير” نجله.. شاهدوا مدى التشابه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان التونسي صابر الرباعي متابعيه فرحته بحصول ابنه “إسلام” على درجة الماجستير، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما، وذلك عبر حسابه في “انستغرام”.

وعلَّق الرباعي على الصور قائلاً: “اليوم اكتملت فرحتي بنجاح ابني البكر (إسلام) بحصوله على الماجستير في إدارة الأعمال بملاحظة (حسن)”.

واختتم: “أتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح مستقبلاً في حياته المهنية، كما أتمنى لباقي إخوته النجاح والنسج على منواله.. برافو إسلام”.

وانهالت تعليقات جمهوره لتهنِئة نجمهم المفضل بهذه المناسبة، مشيرين إلى أنَّ هناك شبهاً كبيراً بينهما، مؤكدين أنه ورِث من والده الوسامة، داعين الله أن يعطيه العمر؛ لكي يفرح بباقي أبنائه أيضاً، وهم في أعلى المراتب.

وسبق أن كشف الفنان التونسي عن تفاصيل العمل الغنائي الجديد الذي سيجمعه بالنجمين المغربيين سعد لمجرد ورضوان الشهير بـ”ريد وان”، ومنها الأمور المادية الخاصة بالأغنية.

وقال الرباعي إنه سيتم طرح الأغنية على قنوات النجوم الثلاثة على “يوتيوب”؛ حتى تكون متاحةً للجمهور في أماكن مختلفة، لافتاً إلى أنَّ أيّ مشاهدات وأرباح مالية ستحققها الأغنية على قناة كل نجم ستكون من حق صاحب القناة فقط.

ونفى النجم التونسي، في مداخلة إذاعية، حدوث أيِّ خلافات أو شروط مادية بينهم، كما لم يتلق سعد لمجرد ورضوان أجوراً منه باعتباره صاحب الفكرة، ولكن جرى الاعتماد على أن نجاح الأغنية، سواء في الحفلات أو اليوتيوب، سيحقق بشكلٍ طبيعي عائداً مادياً.