نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها مع محمد صلاح.. وهكذا علَّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة المصرية نيللي كريم الأنظار إليها، عندما نشرت صوراً عبر حسابها في “انستغرام”، ظهرت فيها رفقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ويقضي صلاح عطلته الصيفية في مدينة العلمين، ويبدو أنَّ الصدفة جمعت الثنائي في المدينة الساحلية، فقررت توثيق تلك اللحظة، معربةً عن حب الجميع للنجم المصري.

وعلَّقت نيللي على الصور باللغة الإنجليزية بقولها: “نحن نُحبُّ محمد صلاح”، في إشارة إلى أنَّه شخصٌ محبوب من الجميع، لاسيما أنه يحظى بلقب “فخر العرب”.

وحصلت الصورة على آلاف الإعجابات، بينما ترك متابعو نيللي تعليقات، مُعبرين عن إعجابهم بالصور، بينما كان لبعض نجوم الفن تعليقات، من بينهم ليلى علوي ومصطفى درويش وإيناس عز الدين وأحمد طلعت وغيرهم.

ويستمتع محمد صلاح بإجازته الصيفية في مصر هذه الأيام، في ظل انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا، حيث يتواجد مع أسرته على الشواطئ المصرية، وقابل خلال تلك الإجازة عدداً من نجوم الفن والرياضة.

ونافست نيللي كريم في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “ضد الكسر”، الذي قامت ببطولته برفقة الفنانين: محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.