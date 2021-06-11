شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لتحضيرات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما وسط عدد من الأصدقاء والأقارب، بعد قصة حب استمرت لسنوات وانتقلت لمرحلة الخطوبة لتستكمل بإتمام زفافهما.

وظهر الفنان محمد فراج، في الصور الأولى التي كشف عنها بعض أصدقائهما عبر منصات السوشيال ميديا، وهما يحتضنان بعضهما في جلسة التصوير الرسمية لهما في حفل الزفاف، حيث ارتدت شوقي فستانًا باللون الأبيض، فيما ارتدى فراج بدلة كلاسيكية باللون الرمادي والأبيض.



كواليس حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي



الصور الاولي لجلسة تصوير حفل الزفاف

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والتي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.