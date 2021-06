من المشاهد المزيفة إلى العطلات المجانية.. أسرار برنامج عائلة كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيمنحنا برنامج Keeping Up With The Kardashians جرعة أخيرة من الدراما يوم الخميس مع انتهاء مسلسل الواقع الأيقوني. وعلى مدار الـ14 عاماً الماضية، منحتنا عائلتا كارداشيان وجنير مقعداً في الصف الأمامي في تفاصيل حياتهن الدرامية من فسخ الزيجات المروّعة إلى إخراج أطفالهن بأنفسهن عند الولادة. لا يوجد شيء يشبه حقيقة العيش مثل عائلة كارداشيان. ومع ذلك، يتطلب الأمر بعض العمل لتقديم مستوى الترفيه الذي رأيناه في البرنامج وفي بعض الأحيان، لم يكن الواقع يشبه ما تمّ تصويره في البرنامج. إليكم بعض الأمثلة:

اختيار منازل مزيفةصُوّر العديد من اللقطات الخارجية لممتلكات ليست في الواقع ملكهم، حيث قرر فريق الإنتاج استخدام لقطات من قصور عشوائية منذ أن بدأت كيم تواجه مشكلات تتعلق بالخصوصية في الأيام الأولى. تأكيداً على ذلك، شرحت كيم في السابق: “عندما نصور في الداخل، من الواضح أن هذا هو منزلنا الحقيقي. صوّرنا داخل وخارج بيتي القديم في بيفرلي هيلز، وكان الناس يتهافتون في جميع الأوقات وهم يقرعون الباب وكنت اضطر في الكثير من الوقت إلى الاتصال بالشرطة”.

تصوير مشاهد “وهمية”ليس هناك شك في أن بعض المشاهد في برامج الواقع مكتوبة أو على الأقل مخطط لها لضمان التقاط لحظات معينة. وتمكّن متابعو البرنامج عدّة مرّات من كشف لحظات قاموا فيها بإعادة تصوير مشاهد يُعتقد أنه مخطط لها، وعلى الأخص في عام 2012. وسيتذكر عشاق البرنامج رحلة كيم ووالدتها كريس إلى دبي واللحظة التي كشفت فيها كيم عن مشاكلها الزوجية في السيارة. وتمت الرحلة في تشرين الأول (أكتوبر) ولكن تم تصوير كيم وأمها كريس خارج استوديو في لوس أنجلس في كانون الأول (ديسمبر) وفي ذلك الوقت كانت قد انفصلت رسمياً عن زوجها السابق لاعب كرة السلّة كريس هامفريز. واللافت أنّ كيم ووالدتها كانتا ترتديان الملابس عينها من رحلتهما إلى دبي، مما أثار تكهنات بأنّ المشاهد مركّبة. وشرح أحد المصادر في ذلك الوقت: “هذا أمر طبيعي تقومان فيه بالبرامج الواقعية طوال الوقت. كانت هناك ثغرة في القصة ويقومان بتلك اللقطات لتوضيح فكرة معينة”.

اتخاذ عطلات مجانيةقيل سابقاً أن قناة “إي أونلاين”كانت تدفع تكاليف العديد من الإجازات الفاخرة التي اتخذتها الأسرة على مدار العقد الماضي، من بورا بورا إلى تايلاند. ومع ذلك، في أحد المواسم الأخيرة، صُدمت كورتني عندما كشفت أنها تلقت فاتورة ضخمة لرحلتهم إلى كوستاريكا ظناً منها أنّه كان على فريق الإنتاج التكفل فيها.

توقيع اتفاقيات عدم إفشاء ليس من المفاجئ أن تقوم العائلة بفرض طاقم العمل وكافة المشاركين فيه بتوقيع اتفاقيات عدم إفشاء لحماية تلك اللحظات التي لا يرغبون في بثها، كما أنّ لا يحقّ للمحطّة بث صور أشخاص لم يمنحوها الإذن.

ارتداء الميكروفونات طوال اليومقيل سابقاً أنّ ساعات التصوير كانت تستمر لمدة 10 إلى 12 ساعة في اليوم وكانت الميكروفونات لا تنطفئ طوال اليوم حتى لو كنّ يقضين لحظة خاصة في الحمام. وصرّحت كورتني في مقابلة ذات مرة: “أتذكر في الموسم الأول، كنت أقول لفريق التصوير أنّ عليّ الذهاب إلى الحمام، وكنت أبكي هناك بهدوء قدر المستطاع لأن الميكرفون كان لا يزال مشغلاً، ولم أرغب في البكاء أبداً أمام الكاميرات”.