“مشكلتك الوحيدي”.. ثاني أغنيات ألبوم نانسي عجرم الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ثاني أغنيات ألبومها الجديد بعنوان “مشكلتك الوحيدي” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” ومختلف المتاجر الموسيقية.

وأغنية “مشكلتك الوحيدي” باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى وألحان أيمن قميحة وتوزيع باسم الرزق.

وكانت “عجرم” قد طرح أوّل أغنية من ألبومها العاشر، وحملت الأغنية اسم “حبك بيقوى” من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب.

نفيد بالذكر أن ألبوم نانسي عجرم الجديد يضم 14 أغنية جديدة ستصدرها تباعًا في الأيام المقبلة.