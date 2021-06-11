مايا دياب تطلق “أحلى كلام” خلال حفل استعراضي ضخم على “شاهد “VIP!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الجديدة “أحلى كلام” من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس، عبر منصة “شاهد VIP” تحت عنوان “X _ plore “.

وفي التفاصيل، أدت مايا خلال الحفل سلسلة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور وذلك بقالب جديد ومبتكر، إلى جانب ديكورات ضخمة ووصلات استعراضية من تصميم هادي عواضة حيث أشعلت أجواء الحفل بطاقتها الايجابية وحماسها.

وقد ظهرت مايا الذي اعتاد جمهورها على الإبداع والتنوع في اطلالاتها بلوكات مميزة وغريبة، تنوعت بحسب اللوحة الأستعراضية.

كما أطلت برفقة “سوبر مايا” التي كشفت عنها قبل أيام بمقاطع قصيرة عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مُعلنةً أن ثمة مفاجآت تتعلّق بتلك الشخصية في المستقبل، إذ لن يقتصر دورها على الحفل وحسب.

وفي السياق، احتفلت مايا بالمناسبة مع مجموعة من أصدقائها والممثلة دينا الشربيني بسهرة خاصة في منزلها حيث شاركتها فرحتها وظهرتا معاً في فيديو مشترك أثار إعجاب متابعيهما على مواقع التواصل الإجتماعي. من جهة أخرى، تستعد مايا لعدة أعمال ضخمة جديدة ستكشف عن تفاصيلها قريباً.