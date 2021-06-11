شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية لمستشفى النجوم.. خالد عليش ومراد مكرم فترة نقاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية إلى وعكة صحية أدت إلى الاضطرار الى دخول المستشفى منهم للعلاج وأخرون لإجراء جراحة عاجلة، وتضم هذه القائمة الفنان خالد عليش الذى تعرض لوعكة مفاجئة، ونقل على إثره لإحدى المستشفيات لإسعافه واجرائه عملية جراحية، وخرج بعدها لاستكمال علاجة بالمنزل وطمأن جمهوره وجه الشكر لكل من سأل عليه.

وكتب على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "بشكر كل الناس اللي كلمتني و بتحاول توصلي و تطمن عليا"، مضيفاً : "الحمدلله انا بخير وهي عملية جراحية صغيرة و عدت و خرجت الحمدلله من المستشفي و يومين تلاتة في البيت و ابقي احسن ان شاء الله





وفى نفس السياق طمأن الفنان مراد مكرم جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، حيث قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وعكة صحية خفيفة، قرصة ودن، شكرا يا رب بشكر كمان القائمين على مستشفى سعاد كفافي، وأخص بالشكر د.محمد صفوت على الاهتمام البالغ، صديق جدع وقت الشدة".



مراد مكرم

كما كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن تطورات الحالة الصحية لابنها، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة في المخ، وقالت خرج بعدما شهدت حالته الصحية تحسناً خلال اليومين الماضيين



ايناس عز الدين

أيضا كشف الفنان الشاب عمرو وهبة الجمهور عن خضوع مولودته الجديدة "غالية" لعملية جراحية، وطالب جمهوره بالدعاء لها، وذلك على خاصية الاستورى على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، وكتب: "دعواتكم المرة دي بقى للأنسة غالية.. عملية إن شاء الله كده تبقى بسيطة.. ربنا يخفف عنها ويحفظها ويحفظ كل الأطفال".



عمرو وهبة