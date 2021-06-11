شكرا لقرائتكم خبر عن زينب غريب إنفلونسر فى أحداث فيلم "عروستى" مع أحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة الشابة زينب غريب، دور إنفلونسر تتعرض لكثير من المواقف خلال أحداث فيلم "عروستى" للفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، والمقرر طرحه قريبًا فى السينمات، بعد انتهاء تصويره منذ فترة، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعد نهائى لطرحه حتى الآن وكانت المشاهد الأخيرة حفل زفاف بين جميلة عوض وأحمد حاتم.

فيلم "عروستي"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب ومروان يونس، والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.