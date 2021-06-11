شكرا لقرائتكم خبر عن زينب غريب إنفلونسر فى أحداث فيلم "عروستى" مع أحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة الشابة زينب غريب، دور إنفلونسر تتعرض لكثير من المواقف خلال أحداث فيلم "عروستى" للفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، والمقرر طرحه قريبًا فى السينمات، بعد انتهاء تصويره منذ فترة، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعد نهائى لطرحه حتى الآن وكانت المشاهد الأخيرة حفل زفاف بين جميلة عوض وأحمد حاتم.
فيلم "عروستي"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب ومروان يونس، والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.
يذكر أن زينب غريب قد كشفت مؤخرًا عبر موقع تبادل الصور القصيرة إنستجرام الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد بتر ساقه حيث زارته في المستشفى، وقالت: "كنت رايحة له وقبل ما أدخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك".
يذكر أن آخر أعمال زينب غريب مسلسل "إلا أنا" بحكاية "ضى القمر" للفنانة كندة علوش، من إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين، وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليًا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.