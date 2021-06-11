شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشرى.. مضاعفات جراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت الفنانة فاطمة كشرى فى المستشفى، أمس الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية جراء مضاعفات عملية "فتاق" أجرتها ، كما أمر الأطباء بإجراء تحاليل طبية لها للوقوف على آخر تطورات حالتها الصحية.

وتسابق عدد من النجوم لعلاج الفنانة فاطمة كشرى بعد تدهور حالتها الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الأخيرة، إذ أجرت عملية جراحية فى بطنها داخل أحد المستشفيات.

وصرحت نهال عنبر لـ"الخليج 365"، بأن الفنان أحمد مكى بمجرد ما عرف بتدهور حالة "كشرى" الصحية أرسل شخصًا إليها لنقلها إلى المستشفى والتكفل بعلاجها، وكشفت عن أن الفنانة إيمى سمير غانم خصصت مبلغًا ماليًا لعلاج الفنانة فاطمة كشرى بعد أنباء تدهور حالتها الصحية ، وأضافت أن الفنانة شيماء سيف تواصلت معها من أجل تقديم المساعدة للفنانة فاطمة كشرى .

وكانت فاطمة كشرى أنها أجرت يوم الثلاثاء الماضى عملية "فتاق" ولكن حالتها حاليًا غير مستقرة وتطالب الجميع بالدعاء لها.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إن النقابة تواصلت مع فاطمة كشرى وتم التنسيق مع أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالتها الصحية، وأعلن أن النجمة دنيا سمير غانم خصصت مبلغًا للتكفل بعلاجها.

وكانت الفنانة فاطمة كشرى تعرضت فى شهر مارس الماضى لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت عملية الفتاق وخضعت لبروتوكول علاج، وكان حينها الفنان إبراهيم عمران دائم التواصل معها طول الوقت .

فاطمة كشرى واحدة من الكومبارسات، التى تتمتع بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات، حيث يستعين بها نجوم الكوميديا فى أفلامهم، دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذى تواجدت فيه كان هناك عمل يتم تصويره، فذهبت إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم ككومبارس، وأول ظهور لها كان فى فيلم "صراع الأحفاد" عام 1981 و"كتيبة الإعدام".

ومن المعلومات الكوميدية التى لا يعرفها الجمهور عنها أن اسم فاطمة كشرى أطلق عليها نسبة إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع "الكشرى".