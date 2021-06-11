شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب أكبر جمهور أمريكى فى العرض الأول.. 890 ألف أسرة تشاهد أولى حلقات مسلسل Loki والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسلسل Loki من Marvelعلى تقييمات ضخمة بعد أول ظهور له يوم الأربعاء الماضى، حيث انضمت أكثر من 890 ألف أسرة أمريكية لمشاهدة الظهور الأول للمسلسل الشيق، وحصل Loki ، الذى بدأ بث حلقاته يوم الأربعاء، على أكبر جمهور أمريكى في العرض الأول، وفقًا لتلفزيون Samba ، الذي يتتبع إحصاءات البث، وتجاوز Loki ، بهذه الأرقام عدد المشاهدات لفيلم The Falcon و Winter Solider، اللذان كان لهما أكثر عدد مشاهدات بواقع 759000 مشاهد، وWandaVision الذي تابعه 655 ألف مشاهد.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانيةن فإن SambaTV يتتبع البث في أكثر من 3.000.000 منزل باستخدام أجهزة التلفاز الأرضية الذكية لمدة لا تقل عن خمس دقائق، يأتى هذا بعدما كشفت الصفحة الرسمية لعالم مارفل للأبطال الخارقين، عن لقطات الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد Loki - فى وقت سابق - والتى حملت عنوان "الفوضى"، وهو ما يشير إلى طبيعة بطل العمل الدرامى "لوكى"، الذى يعتمد على الفوضى بشكل كبير فى جميع أعماله.

وحينها، سرعان ما حظى التريلر القصير الذى طرحته الصفحة الرسمية لعالم مارفل، على عدد كبير من المشاهدات، حيث إن المسلسل ينتظره عدد كبير من المشاهدين منذ مدة طويلة، وبسبب كثرة التأجيلات التى شهدها العمل مؤخراً أصبح يتمتع بشعبية كبيرة قبل عرضه.

من ناحية أخرى سبق وأعلنت شركة ديزنى عن بدء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "Loki"، وبحسب موقع Deadline الشهير، فإن هناك رغبة كبيرة لدى شركتى مارفل وديزنى في خروج الجزء الثانى للنور لثقتهم الكبيرة بنجاح الجزء الأول رغم عدم طرحه بعد، كما أشار التقرير إلى أن هناك اتفاقا بينهما من نوفمبر من العام الماضى على بدء العمل على الجزء الثانى بداية 2021.

وكانت شركة مارفل قد كشفت فى نوفمبر الماضى عن بعض ملامح خطتها الجديدة للعام المقبل، والتى تضمنت مسلسلا جديدا لشخصية "لوكى – Loki"، وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير، وهو ما تم بالفعل، حيث بدأ تصوير الجزء الأول.