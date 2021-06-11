شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يلغى متابعة كيم كاردشيان وعائلتها على "تويتر" بعد دخوله علاقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تطور جديد بعلاقة مغني الراب العالمى كانى ويست، وزوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، ألغى كانى ويست، متابعته لحسابات كيم كاردشيان، وأخواتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد الإعلان عن علاقته الرومانسية الجديدة مع عارضة الأزياء إيرينا شايك.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يعد الموسيقي البالغ من العمر 44 عامًا، يتابع كيم، وكورتنى، وكلوى، وذلك بعد أن تمنوا له جميعًا عيد ميلاد سعيد فى تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بينما كان يحتفل كانى ويست بهذا اليوم مع عارضة الأزياء وحبيبته الجديدة، في فرنسا.

ولم ينشر كاني ويست أي اخبار عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، منذ نوفمبر الماضى، لكن المعجبين لاحظوا أن عدد متابعيه قد انخفض بعد انتشار أخبار عن علاقته الجديدة مع إيرينا شايك.

كاني ويست في فرنسا مع حبيبته وكيم تعايده

ومنذ الانفصال، قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، عدم الحديث عن الزوج المنفصلة عنه مغني الراب كاني ويست، أثناء قيامها بإجراءات الطلاق، لكن، يوم الثلاثاء الماضى، هنأت كيم كاردشيان، البالغة من العمر 40 عامًا، كانى ويست، أمام متابعيها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لهما برفقة أبنائهم، وعلقت عليها، "عيد ميلاد سعيد أحبك مدى الحياة"، وذلك احتفالا بعيد عيد ميلاده الـ 44.

والأسبوع الماضى، انهارت النجمة العالمية كيم كاردشيان، أمام جمهورها على شاشة التلفزيون، عند حديثها عن طلاقها من المغني الشهير كاني ويست، بعد أن طلبت منه ذلك رسميا في فبراير الماضى بعد 7 أعوام من الزواج.

كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وأعربت كارداشيان عن حزنها الشديد على "فشلها" في الزواج، للمرة الثالثة، وانهارت بالبكاء في أحدث حلقات برنامجها الواقعي "كيبنج أب ويذ ذا كارداشيانز"، ووفقا لــ"سكاى نيوز"، فإن اتفاق الطلاق بين كاردشيان وكانى ويست يجري بشكل ودي، مع طلبها الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة، وظهرت كاردشيان في فيديو وهي تتحدث مع أخواتها كورتني وكيندال وكايلي، حول زواجها مع ويست.

وقالت كاردشيان وهي تجهش بالبكاء: "الحقيقة أنني أصبحت غير قادرة على الاستمرار بفعل ذلك"، في إشارة للبقاء مع زوجها الذي كان مسافرا طول الوقت لأداء الحفلات وتسجيل الأغاني.

وأضافت: "أعتقد أنه يستحق شخصًا يسانده ويسافر معه أينما رحل، يستحق زوجة تسانده في كل خطواته وتسافر معه، وأنا لم أستطع فعل ذلك"، متابعة :"أشعر بأنني فاشلة، نعم إنه زواجي الثالث، أنا حقا شخص فاشل، لا أريد سوى أن أشعر بالسعادة"، فيما تشير بعض التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.