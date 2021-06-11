قبل زواجها من محمد فراج.. من هي بسنت شوقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحتفل الفنانة بسنت شوقي، اليوم الجمعة، بعقد قرانها على الفنان محمد فراج بعد خطوبة دامت أكثر من عامين. ومن المقرر أن يقتصر حفل الزفاف على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

ونرصد لكم معلومات عن بسنت شوقي في التقرير التالي:

- ولدت بحي المهندسين في 17 مايو، درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

- يصل عمرها الفني لـ٨ سنوات منذ تجربتها الأولى في فيلم "أسرار عائلية"، ومسلسل "اسم مؤقت".

- قالت بسنت، في لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إنها كانت تحب التمثيل منذ صغرها، ولكنها كانت ترغب في الاعتماد على نفسها، وأن تكون سيدة أعمال، لذا عملت في مجال الاستثمار المباشر بعد تخرجها، في أكبر بنك استثماري في الوطن العربي.

- شاركت في عدة تجارب فنية، منها "لما بنتولد، كلبش 3، قابيل، وبعلم الوصول"، وغيرها.

- قالت في حوار سابق لمصراوي: "أنا أعمل بتصاريح منذ فترة طويلة، وبعدها سأحصل على عضوية الانتساب، لكوني لست خريجة المعهد".

- أوضحت بسنت، في لقاء سابق ببرنامج "شارع النهار" أن المخرج هاني فوزي هو من اكتشفها، حيث رآها أثناء مشاركتها في كورس تمثيل خاص بالفنان أحمد كمال، "بعد ما خلصنا مشيت، ولقيته بيكلمني في التليفون بيقولي أنا شوفتك في الكورس وعاوزك تقري ورق".

- تعرفت على محمد فراج في مسلسل "تحت السيطرة".

- تعاونت مع محمد فراج في أعمال فنية، قالت في حوار لمصراوي "حصلت على دور في (سقوط حر) ثم شارك هو، وفي (سابع جار) كنا ضيفي شرف، وجاءت مشاركته بعد اعتذار ممثل آخر، وأخيرا في مسلسل (قابيل)، لكن وجود فراج في العمل من عدمه ليس سبب قبولي أو رفضي".

- قالت عن محمد فراج في حوار سابق لها لـ"الخليج 365": "فراج من أهم الممثلين في مصر، والعمل معه ممتع".

- كشفت أنها فنانة محظوظة خلال حوار لها لـ"الخليج 365": "أعتبر نفسي محظوظة في جيلي؛ لأن كثيرين منهم لم يدخلوا عالم السينما، ويمكن وصف خطواتي بالبطيئة لكن راضية عنها".

- قالت بأحد البرامج التليفزيونية، إنها تتمنى العمل مع الفنانين: "عادل إمام، يحيى الفخراني، كريم عبدالعزيز، نبيلة عبيد، ويسرا".

- شاركت في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق.