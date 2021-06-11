أمامها فول وطعمية ومخلل.. فيفي عبده: "نفسيتي مش حلوة بس هبقى كويسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد، ظهر من خلاله صوتها فقط.

وقالت فيفي في الفيديو، وأمامها صينية الطعام، إذ كانت تستعد لتناول وجبة الفطار "صباح الخير من مصر أم الدنيا، عايزة اقولكم الأكلة دي بقالي حوالي 3 او 4 شهور مأكلتهاش، النهاردة جابوهالي لاني خسيت ومش راضية اكل".

وتابعت "نفسيتي مش حلوة بس ان شاء الله هبقى كويسة بإذنك يا رب، اتفضلوا معايا تيجوا تاكلوا معايا الأكلة الأساسية بتاعة مصر، بيقولوا عليها عمود المعدة (الفول، الطعمية، البطاطس والعيش والمخلل)، اتفضلوا معايا".

وعلقت على الفيديو "تعالوا افطروا معايا بحبكم اوي".

جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده عانت مؤخرا من أزمة صحية، وكشفت لجمهورها عن معاناتها من خلال "انستجرام"، وطلبت منهم الدعاء لها.