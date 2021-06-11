شاهدوا.. إبن كارينا كابور يخطف الأنظار بجماله بلقطات عفوية

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 03:59 مساءً - نشرت النجمة الهندية ​كارينا كابور​ فيديو جديد لإبنها تيم في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر تيم في لقطات عفوية وهو يلعب على الشاطىء، وخطف تيم أنظار متابعيها الذين لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين والده الممثل الهندي ​سيف علي خان​.

وكانت كابور قد نشرت مؤخراً صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بلقطة عفوية من دون ماكياج ما أضفى جاذبية على إطلالتها، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

والجدير ذكره أن كابور تحرص بشكل دائم على مواكبة متابعيها بتفاصيل حياته الشخصية إلى جانب عائلتها وأصدقائها من الوسط الفني وخارجه.