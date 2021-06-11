بعد غياب ثماني سنوات.. أنغام تكشف استعدادها لخوض تجربة التمثيل

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 03:59 مساءً - كشفت الفنانة أنغام عن استعدادها لتكرار تجربة التمثيل في الفترة الحالية، بعدما قدّمت آخر أعمالها الدرامية عام 2013 مسلسل “في غمضة عين” مع الفنانة داليا البحيري.

وقالت أنغام في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج التلفزيونية: “أنا بحب التمثيل جداً، وعندي استعداد لو اتعرضت عليا حاجة حلوة ومناسبة وملاءمة لمرحلتي وشكلي الآن، لكن لسه مفيش حاجة”. وأضافت: “في دايماً قلق… أنا قلوقة وبخاف… بحب شغلي أوي فببقى خايفة أوي… لكن في نفس الوقت بيبقى في عندي طاقة لما يكون حاجة حلوة… وعندي مؤشر إنه ده حيعجب الناس”.

وأكدت أنغام سعادتها بردود الفعل بعد طرح أغنيتها الجديدة “أنا بعته كتير” أخيراً، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق مدكور، وقالت: “أنا دايماً مراهنة على الناس، وعلى وعي الجمهور وإحساسهم، وبشوفهم متلقين راقيين جداً. ونجاح أغنية زي “أنا بعته كتير” بيقول كده ويؤكد وجهة نظري”.