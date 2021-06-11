‏«ساندي على» تعلن عن تلقيها لقاح كورونا

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

علقت ساندي قائله :"الحمد لله اخذت اللقاح ‏أسترازنكا ‏كورونا ‏الحمد لله".



من جانب أخر حرصت الفنانة ساندي علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، صورًا جديدة لها مع الفنانة هيفاء وهبي وعلقت "ساندي" على البوست قائله " حلوة أوي لما ‏يكون عندك اصحاب ‏يدوك ‏طاقة إيجابية " ،

وتفاعل متابعي ساندي علي، من خلال التعليق على صورتها، لكن جاءت بعض التعليقات ايجابية ، وجاء من بين التعليقات: " بالذات لو هيفاء ... تدي طاقه نووية ".

جدير بالذكر أن ساندي علي شاركت في مسلسل قمر اخر الدنيا من بطولة بشري وعمرو عابد وثراء جبيل وهشام اسماعيل ومادلين طبر و مؤمن نور ،ومن تاليف محمودالورداني، و اخراج تامرحمزة.