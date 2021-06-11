زينب فياض ابنة هيفا وهبي تجري عملية جراحية

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.



وأظهرت الصورة ابنة الفنانة وهي على فراش المرض داخل أحدى المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: «صار موعد عمليتي، دعواتكم» دون أن توضح تفاصيل العملية.

وتفاعل معها الرواد متسائلين عن الأسباب، وحقيقة مرضها، إلا أن زعم البعض خلال التعليقات، أن العملية هي عملية تجميل في الأنف.

يذكر أن زينب نصر فياض من مواليد 24 يونيو 1993 وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها بنتان.

وهي أيضا الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990 ولم يستمر الزواج فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.

تهتم زينب بعالم الأزياء والمكياج، فتقوم بنشر كل فترة عبر حسابها على «انستجرام» أحدث سيشن تصوير لها و تحرص على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.