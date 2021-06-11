بعد انفصالها.. أسما شريف منير تتألق بإطلالة خاطفة| صور

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" صوراً جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



وتألقت أسما شريف منير بالظهور بإطلالة كلاسيكية، فارتدت جيبة قصيرة باللون الأسود، وقميص يجمع بين ألوان البيج والأبيض والأسود.

وحرصت أسما شريف منير على إضفاء طابع كلاسيكي بنظارة شمسية ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على لوك ميك اب بسيط يبرز ملامحها الجميلة.

يذكر أن أعلنت أسما شريف منير، بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".