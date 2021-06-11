"سيرة حلوة".. إيساف يطرح برومو أغنيته الجديدة إهداء للراحل سمير غانم

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

أهدي الفنان إيساف أغنية جديدة بصوته للنجم الراحل سمير غانم، ونشر البرومو الخاص بها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتي تقول كلماتها :"اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر..اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة"، وعلق علي الفيديو قائلا :"إهداء الي تاريخ الفنان اللي ياما سنين وسنين ادخل البسمة في بيوتنا كلنا سمير غانم .. إهداء من القلوب الي حبيب القلوب".



من ناحية أخري شارك الإعلامي رامي رضوان بصورة لدعوات لوالد زوجته النجم الراحل "سمير غانم"، من أمام الكعبة الشريفة، والتي تظهر قيام أحد جمهور النجم الراحل بكتابة دعوات على ورقة ويقول فيها:"اللهم اغفر للأستاذ سمير غانم.. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين"، ليرد رامي رضوان على الصورة عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"ربنا يتقبك منك ويحقق لك أضعاف ما تمنيت.. بارك الله فيك".

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو ، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة ، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.