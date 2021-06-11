منة شلبى تناقش قضية التبنى فى أحداث الجزء الثانى من "ليه لأ"

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

ينطلق اليوم الخميس الموافق 10 يونيو الحلقات الأولى من الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" للنجمة منة شلبي، عبر إحدى المنصات الالكترونية، والتى تناقش فيها قضية التبنى خلال الأحداث، حيث أوشك فريق العمل على الإنتهاء منه خلال أيام، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.



وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.