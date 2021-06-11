حكاية شهر ونص لـ دلال عبد العزيز فى حربها الشرسة مع كورونا

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

مازالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تعانى من تبعات فيروس كورونا، وذلك لليوم الـ43 على التوالى، حيث ترقد داخل أحد المستشفيات، وأكدت عدة مصادر مقربة من الفنانة أنها حالتها فى تحسن، ولكن بشكل بطىء، بالإضافة إلى ذلك لم تعلم الفنانة حتى الآن خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، خوفا عليها من تدهور حالتها.



وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد كشفت خلال الأيام الماضية عن الوضع الصحى لوالدتها دلال عبد العزيز التى تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، وكتبت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هى لسة فى العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

يشار إلى أن دلال عبد العزيز أصيبت بكورونا فى مطلع مايو الماضى، ونقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وشعورها بضيق فى التنفس مما لزم الأمر لتكون تحت أجهزة التنفس، حيث اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ورغم سلبية مسحتها حاليا إلا أنها تعانى من آثار الإصابة بكورونا على الرئتين.