نسمة محجوب لـ التاسعة: حبيت "حكاية شعب" وشعرت بالانسجام عند غنائها بحفل نقل المومياوات

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

أعربت الفنانة نسمة محجوب، عن سعادتها الكبيرة وفخرها عندما جرى اختيارها لأداء أغنية "حكاية شعب"، خلال حفل نقل المومياوات، وتابعت: "أنا حبتها جداً وكنت فى غاية السعادة والانسجام وأن أقوم بغنائها"، مشيرة إلى أنها شعرت بالفخر بعد النجاح الكبير فى حفل المومياوات وكم القنوات الهائل الذى نقل الحدث حول العالم. وأضافت "نسمة محجوب"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامى شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تؤدى ألوانا كثيرة من الغناء ولا ترتبط بنمط معين، وتابعت: "بغنى شرقى وأوبرا وإنجليزى وفرنساوى وإيطالى، ولذلك لم يكن لدى لون فى الغناء.. كنت فى كل حفلة ما يطلبه المستعمون". ولفتت إلى أنها شاركت فى الحفل من خلال ترشيح الموسيقار هشام نزية، وتابعت: "من حظى السعيد أن الأعمال التى نفذتها مع هشام نزية نجحت بشكل كبير ونالت إعجاب الجميع".

